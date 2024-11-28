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"Стресс разрушает": первая леди рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского

Даяна Швец
28 ноября 2024, 00:28
627
После вторжения войск РФ в Украину, как рассказала Зеленская, президент переживает постоянный стресс и почти не имеет времени для отдыха.
'Стресс разрушает': первая леди рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского
Зеленская рассказала о о проблемах с самочувствием мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/?hl=uk

Что сказала Зеленская:

  • Война закалила президента Украины
  • Зеленский страдает от боли в спине

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как полномасштабное вторжение России повлияло на здоровье ее мужа, Президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что у главы государства появились определенные проблемы со здоровьем.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое состоялось во время ее визита в Италию и Ватикан, Елена Зеленская поделилась, что война имеет негативное влияние на самочувствие Президента.

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По ее словам, Владимир Зеленский страдает от боли в спине, что является следствием значительных физических и психологических нагрузок.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

С началом полномасштабной войны он переживает постоянный стресс и почти не имеет времени для отдыха.

"Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", - сказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Как рассказывал Главред, недавно Елена Зеленская была гостьей на итоговом Межведомственном координационном совете по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особую брошь с символическим подтекстом.

В то же время Елена Зеленская показала особый образ в стиле "парижского шика" во время делового визита во Францию.

Также Елена Зеленская призналась, где находятся ее дети. Однако все подробности первая леди не рассказала из-за безопасности.

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Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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