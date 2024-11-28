'Стресс разрушает': первая леди рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского

Что сказала Зеленская:
- Война закалила президента Украины
- Зеленский страдает от боли в спине
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как полномасштабное вторжение России повлияло на здоровье ее мужа, Президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что у главы государства появились определенные проблемы со здоровьем.
В интервью итальянской газете La Repubblica, которое состоялось во время ее визита в Италию и Ватикан, Елена Зеленская поделилась, что война имеет негативное влияние на самочувствие Президента.
По ее словам, Владимир Зеленский страдает от боли в спине, что является следствием значительных физических и психологических нагрузок.
С началом полномасштабной войны он переживает постоянный стресс и почти не имеет времени для отдыха.
"Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", - сказала Елена Зеленская.
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Как рассказывал Главред, недавно Елена Зеленская была гостьей на итоговом Межведомственном координационном совете по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особую брошь с символическим подтекстом.
В то же время Елена Зеленская показала особый образ в стиле "парижского шика" во время делового визита во Францию.
Также Елена Зеленская призналась, где находятся ее дети. Однако все подробности первая леди не рассказала из-за безопасности.
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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