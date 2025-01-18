Ольга Сумская оказалась в центре Киева во время обстрела баллистикой РФ

Актриса Ольга Сумская показала жуткие кадры последствий удара РФ по Киеву.

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Ольга Сумская была в опасности/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

Сумская показала кадры разрушений

Что пережила актриса

Во время массированной атаки страны-агрессора России по Киеву рано утром 18 января, украинская актриса Ольга Сумская оказалась как раз в месте удара.

На своей странице в Instagram, артистка показала кадры с места события в Шевченковском районе.

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Актриса опубликовала фото, на которых видно, что случилось со станцией метро Лукьяновская, а также показала кадры с места событий, где видны разрушения у станции метро "Лукьяновка". Актриса также показала частично разрушенные дома, обломки российских ракет, а также сгоревшее авто.

Ольга Сумская оказалась в месте обстрела россиян / Фото Instagram/olgasumska

"Мы совсем рядом, наши дома сотрясались", - написала напуганная актриса.

Ольга Сумская оказалась в месте обстрела россиян / Фото Instagram/olgasumska

Оказалось, что в момент атаки Сумская была рядом, но к счастью, она не пострадала от российского террора.

Сумкая зафиксировала удар РФ по Украине / Скриншот Instagram/olgasumska

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Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли три человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

Как сообщал Главред, произошел массированный удар по Украине. В Воздушных силах рассказали, что РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - стало известно, сколько было сбито. Оккупанты в ночь на субботу массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В двух городах есть разрушения, в столице три человека погибли.

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