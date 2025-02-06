У Ольги Сумской проблемы со здоровьем - что случилось

Вы узнаете:
- Ольга Сумская приболела
- Актриса рассказала поклонникам, что с ней происходит
Украинская известная актриса Ольга Сумкая сообщила, что столкнулась с проблемами со здоровьем.
На своей странице в соцсетях Ольга рассказала, что сейчас плохо себя чувствует, утром у нее начался сильный кашель, но еще вечером все было отлично.
"Без симптомов вечером, а на утро - кашель. Новый вирус? Друзья, напишите рекомендации, потому что на ровном месте просто", - поделилась Ольга.
Также актриса добавила, что с горлом проблем у нее нет, но держится температура тела 37,7.
Сумская уже обратилась к врачам, но пока не озвучила свой диагноз.
Напомним, недавно Ольга призналась, что помирилась со своей старшей сестрой – украинской актрисой Натальей Сумской. Как отметила звезда, все недопонимания остались в прошлом и теперь сестры общаются.
"Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недоразумения в прошлом, пусть Бог нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья - моя вторая мама, что бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая", - заявила Сумская.
Отметим, актрисы много лет были в конфликте, по словам Ольги, Наталья первой прервала общение с ней без каких-либо объяснений и даже перестала здороваться. В тоже время сама Наталья говорила, что у нее с сестрой слишком разные приоритеты в жизни.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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