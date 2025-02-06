У Ольги Сумской проблемы со здоровьем - что случилось

Ольга Сумская поделилась с поклонниками, какие у нее первые симптомы болезни.

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Ольга Сумская - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

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Ольга Сумская приболела

Актриса рассказала поклонникам, что с ней происходит

Украинская известная актриса Ольга Сумкая сообщила, что столкнулась с проблемами со здоровьем.

На своей странице в соцсетях Ольга рассказала, что сейчас плохо себя чувствует, утром у нее начался сильный кашель, но еще вечером все было отлично.

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"Без симптомов вечером, а на утро - кашель. Новый вирус? Друзья, напишите рекомендации, потому что на ровном месте просто", - поделилась Ольга.

Также актриса добавила, что с горлом проблем у нее нет, но держится температура тела 37,7.

Какие симптомы болезни Ольги Сумской / фото: скрин facebook.com, Ольга Сумская

Сумская уже обратилась к врачам, но пока не озвучила свой диагноз.

Напомним, недавно Ольга призналась, что помирилась со своей старшей сестрой – украинской актрисой Натальей Сумской. Как отметила звезда, все недопонимания остались в прошлом и теперь сестры общаются.

Архивное фото Ольги Сумской и Натальи Сумской / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

"Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недоразумения в прошлом, пусть Бог нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья - моя вторая мама, что бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая", - заявила Сумская.

Ольга Сумская помирилась с сестрой / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Отметим, актрисы много лет были в конфликте, по словам Ольги, Наталья первой прервала общение с ней без каких-либо объяснений и даже перестала здороваться. В тоже время сама Наталья говорила, что у нее с сестрой слишком разные приоритеты в жизни.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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