У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, похоже скоро станет холостяком.
Как пишут российские пропагандисты, жена певца Никиты Преснякова Алена Краснова, дала повод для разговоров о проблемах в семье после переезда артиста в США.
Кроме того, что она недавно оставила мужа в Штатах и вернулась в Москву, она посещает светские мероприятия одна, а из социальной сети Instagram убрала все фотографии с мужем.
Сам сын Преснякова отдыхает в Испании на роскошной вилле. Сам он не комментирует отношения с женой.
Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.
Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.
О персоне: Владимир Пресняков
Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
