У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Алена Кюпели
9 августа 2025, 23:23
Сын Преснякова переживает не лучшие времена в своей семейной жизни.
Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova, instagram.com/npresnyakov
Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, похоже скоро станет холостяком.

Как пишут российские пропагандисты, жена певца Никиты Преснякова Алена Краснова, дала повод для разговоров о проблемах в семье после переезда артиста в США.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Кроме того, что она недавно оставила мужа в Штатах и вернулась в Москву, она посещает светские мероприятия одна, а из социальной сети Instagram убрала все фотографии с мужем.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Сам сын Преснякова отдыхает в Испании на роскошной вилле. Сам он не комментирует отношения с женой.

Владимир Пресняков - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.

Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.

О персоне: Владимир Пресняков

Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

Последнее полнолуние лета: кому ждать исполнения желаний, а кому — тяжёлого прощания

09:07

Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

08:44

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: деталиФото

