Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

Алена Кюпели
24 марта 2026, 19:34
Джей Зи поделился своими чувствами, когда его обвинили в сексуальном насилии.
Джей Зи прокомментировал скандал
Джей Зи прокомментировал скандал

Кратко:

  • Что сказал Джей Зи
  • Что он чувствовал

Муж популярной певицы Бейонсе, рэппер Джей-Зи был "убит горем" из-за иска о сексуальных домогательствах, поданного против него анонимной обвинительницей в конце 2024 года.

Как пишет Page Six, рэпер, известный по хиту "Empire State of Mind", наконец-то рассказал о шокирующих обвинениях.

видео дня

"Это было тяжело. Очень тяжело. Я был убит горем", — начал 56-летний Джей-Зи. "Я рад, что мы сразу же перешли к тому, чтобы просто покончить с этим вопросом".

Джей Зи дал первый комментарий

Он продолжил: "Я был действительно убит горем из-за всего, что произошло. Сейчас мы живем в таком мире, где о последствиях почти не задумываются. Потому что все происходит так быстро, понимаете?"

Обладатель 25 премий "Грэмми", женатый на Бейонсе уже 17 лет, рассказал о том, как испытал "неконтролируемый гнев", когда его обвинительница подала против него гражданский иск в декабре 2024 года.

Бейонсе - жена Джей Зи

"Вся эта судебная история отняла у меня много сил", — сказал он изданию. "Я был зол. Я давно не испытывал такого гнева, такого неконтролируемого гнева".

В декабре 2024 года анонимная женщина подала в федеральный суд Нью-Йорка измененный гражданский иск против рэпера, исполнителя хита "99 Problems", настоящее имя которого Шон Картер.

Она утверждает, что в возрасте 13 лет была изнасилована Джей-Зи и Шоном "Дидди" Комбсом на глазах у неназванной знаменитости после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в сентябре 2000 года.

В своем заявлении для Page Six тогда Джей-Зи назвал иск "попыткой шантажа", а обвинения — "гнусными по своей природе".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что ранее очень близкая подруга Меган Маркл Келли раскрыла секреты их долгой дружбы, отметив, что Меган "делает все тихо".

Ранее также телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, которая частенько радует своих подписчиков своими спортивными результатами, поделилась с подписчиками радостной новость - она вышла замуж.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бейонсе

Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child.

В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на ее счету 28 статуэток.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по Украине

19:54Война
Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

19:29Украина
Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:29Украина
Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:36

Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

20:27

РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

20:15

Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

20:02

Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

19:54

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по УкраинеФото

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:34

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

19:29

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

19:02

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

18:54

Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачестваВидео

18:42

Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

18:29

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

16:35

Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

16:35

Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

16:33

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

16:21

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

16:13

Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

15:51

Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

15:25

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:21

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

15:07

Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

14:54

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУФото

14:39

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

14:35

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна": мать больше года борется за детей

14:26

"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

14:24

Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

14:19

Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

13:41

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:32

Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

13:18

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

13:06

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

13:02

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не всеВидео

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять