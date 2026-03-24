Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

Джей Зи поделился своими чувствами, когда его обвинили в сексуальном насилии.

Джей Зи прокомментировал скандал

Муж популярной певицы Бейонсе, рэппер Джей-Зи был "убит горем" из-за иска о сексуальных домогательствах, поданного против него анонимной обвинительницей в конце 2024 года.

Как пишет Page Six, рэпер, известный по хиту "Empire State of Mind", наконец-то рассказал о шокирующих обвинениях.

"Это было тяжело. Очень тяжело. Я был убит горем", — начал 56-летний Джей-Зи. "Я рад, что мы сразу же перешли к тому, чтобы просто покончить с этим вопросом".

Он продолжил: "Я был действительно убит горем из-за всего, что произошло. Сейчас мы живем в таком мире, где о последствиях почти не задумываются. Потому что все происходит так быстро, понимаете?"

Обладатель 25 премий "Грэмми", женатый на Бейонсе уже 17 лет, рассказал о том, как испытал "неконтролируемый гнев", когда его обвинительница подала против него гражданский иск в декабре 2024 года.

"Вся эта судебная история отняла у меня много сил", — сказал он изданию. "Я был зол. Я давно не испытывал такого гнева, такого неконтролируемого гнева".

В декабре 2024 года анонимная женщина подала в федеральный суд Нью-Йорка измененный гражданский иск против рэпера, исполнителя хита "99 Problems", настоящее имя которого Шон Картер.

Она утверждает, что в возрасте 13 лет была изнасилована Джей-Зи и Шоном "Дидди" Комбсом на глазах у неназванной знаменитости после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в сентябре 2000 года.

В своем заявлении для Page Six тогда Джей-Зи назвал иск "попыткой шантажа", а обвинения — "гнусными по своей природе".

О персоне: Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на ее счету 28 статуэток.

