Путинист борется с серьезной зависимостью Мартина.

Филипп Киркоров наказал сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, принял жесткие меры из-за зависимости сына. Как сообщили росСМИ, Мартин пристрастился к компьютерным играм.

Зависимость 13-летнего подростка прогрессировала настолько, что он забросил внешкольные занятия и начал проводить все свободное время за играми. Мартин отказался даже от футбола, успехами в котором так гордился его звездный отец. Поэтому путинист решил взять сына в ежовые рукавицы и принял жесткие меры.

Филипп Киркоров с сыном Мартином / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"С интернетом пока мы завязали, я убрал все шнуры от всех компьютеров. Он украл моего сына у спорта, этот интернет", — признался Киркоров.

Также Филипп решил подыскать новое увлечение сыну и постановил, что если не нравится забивать мячи, то придется лупить грушу. Певец отдал сына на занятия боксом.

Мартин Киркоров занимается боксом / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Бокс на первом месте. У него замечательный тренер-бразилец", — поделился артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

