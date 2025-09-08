Улыбайтесь, мистер президент: внучка Софии Ротару засэлфилась с Трампом

Кратко:
- София Евдокименко вместе с мамой посетила теннисный турнир
- Там девушка имела возможность повидаться с американским президентом
София Евдокименко, модель и внучка Софии Ротару, уже много лет живет в США. Там девушка строит карьеру, обзаводится связями и получает образование. Посещает Соня и различные светские мероприятия.
К примеру, недавно Евдокименко в компании матери посетила открытый чемпионат США по теннису. Им достались люксовые места - прямо под президентским балконом, на котором смотрел игру Дональд Трамп со своей свитой.
Соне Евдокименко даже получилось снять несколько сэлфи с нынешним президентом США, которые появились в ее блоге. Стоит отметить, что не только сама девушка, но и сам Трамп будто нарочно позировал, помогая внучке Ротару подобрать идеальный кадр.
О персоне: Соня Евдокименко
Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.
