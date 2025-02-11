"В машине он начинает": Анна Саливанчук сообщила о домогательствах

Анна Саливанчук смогла дать отпор фотографу.

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Анна Саливанчук поделилась неприятными воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук

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К Анне Саливанчук приставал Александр Ктиторчук

Актриса защитила себя

Украинская известная актриса Анна Саливанчук рассказала, как к ней домогался скандальный фотограф Александр Ктиторчук.

В проекте "Ранок у великому місті" Анна поделилась, как Ктиторчук сам предложил ей сделать бесплатное портфолио, а она с радостью согласилась. Отметим, ранее Александр был известным фотографом и работал с многими звездами.

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"Тогда, когда я приехала в его студию, у него ходили голые девушки по студии, молоденькие. Он мне говорит: "Ты мне очень понравилась, давай я тебя завтра пофотографирую, сделаю бесплатное портфолио от самого Ктиторчука". Я согласилась", - рассказала Саливанчук.

Анна Саливанчук / инфографика: Главред

Уже после фотосессии Ктиторчук начал приставать к актрисе.

"Везет меня где-то почти до Конча-Заспы. Фотографируемся, а в машине он начинает класть руку на мою ножку и говорить: "Ну что, ты уже готова?". Спрашиваю: "К чему?", а он отвечает: "Ну, а как ты думала, я тебя фотографирую просто так?". Начинает на меня напирать, и я поймала его за косу и говорю: "Посмотри, какой ты страшный и старый. Вези меня на Лукьяновскую". И он повез меня домой", - добавила Анна.

Анна Саливанчук - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

А также Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.

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Кто такой Александр Ктиторчук? Александр Ктиторчук - работал фотографом более 30 лет, снимал немало украинских звезд, среди которых Настя Каменских, Надежда Мейхер, Лилия Подкопаева, Ольга Сумская, Тина Кароль, Ольга Полякова и другие. Также он работал на шоу "Шанс.Model.ua" с несовершеннолетними моделями и на проекте "От пацанки до панянки" на телеканале "1+1". Ктиторчук имел свою собственную фотошколу, а также преподавал в Киевской школе фотографии. В ноябре 2020 года полицейские Киевской области задержали Ктиторчука в собственной фотостудии. И только в начале 2025 года суд признал, что Александр на протяжении 2017-2020 годов насиловал несовершеннолетних девушек и развращал их, когда те приходили к нему на фотосессию. Звездного фотографа посадили на 12 лет и 10 месяцев.

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