"В тяжелом состоянии": популярный российский актер попал в жуткое ДТП c полицией

Популярный российский актер попал в серьезное ДТП.

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В России в ДТП пострадал актер / Коллаж Главред, фото Стархит

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Что случилось с актером

Как произошла авария

Российский актер Денис Матросов, известный по многим ролям в сериалах и кино, попал в жуткое ДТП.

Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, в районе 11 утра Porsche актера столкнулся с машиной сотрудника ГАИ, который ехал с включенной сиреной. Сейчас на месте три скорые и шесть машин ДПС.

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В результате результате аварии пострадали два человека, один из которых — сотрудник ГАИ, а второй — сам Денис Матросов. Полицейский находится в тяжелом состоянии, у звезды сериалов повреждена нога. Насколько серьезно пострадал артист, не уточняется. "Пока сложно сказать, он в шоке. Как только будет возможность — отправится к врачу", — сообщил источник.

Рано утром актер отвез младшего сына в школу, когда случилось ДТП, он возвращался обратно. В машине не было ни его жены Оксаны, ни сына, хотя сам автомобиль принадлежит супруге артиста, средство передвижения зарегистрировано на Оксану Рудич-Каструбину. Женщина подъехала сразу на место происшествия, как только получила звонок от мужа, сейчас они вместе разбираются со случившимся.

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