Сніданок з 1+1 провел уникальный в истории украинского телевидения эфир

Сніданок з 1+1 провел прямой эфир в вагоне поезда.

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Команда Сніданку з 1+1 / коллаж: Главред, фото: 1+1 Украина

Команда Сніданку з 1+1 провела уникальный прямой эфир прямо из вагона скоростного поезда Интерсити+, который двигался по маршруту Киев-Львов.

Стоит отметить, что это первый такой эфир в украинском телевидении, а все ради зрителей, несмотря на технические вызовы. В течение эфира ведущие Сніданку з 1+1 Егор Гордеев и Неля Шовкопляс общались с теми, кто обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров поезда ежедневно.

Как сообщает 1+1 Украина, над этим эфиром работали сразу две команды — техническая и редакторская. Однако для команды Сніданку з 1+1 этот вызов имел особый символизм.

"Это очень символично. Поезд стал едва ли не единственной артерией, которая объединяет все города Украины", — поделился Егор Гордеев.

Машинист скоростного поезда Сергей Азимов расскахал секреты управления поездом, а Егор Гордеев даже попробовал себя в роли машиниста.

Егор Гордеев в роли машиниста поезда / фото: 1+1 Украина

Старший стюард поезда Евгений Ярошевцев, который работает в Укрзализныце уже более 8 лет, рассказал, как поменялись люди после начала полномасштабной войны в Украине - нет тех счастливых лиц, которые можно было увидеть раньше.

Команда Сніданку з 1+1 отправилась во Львов, чтобы встретить весну в городе. Специальный эфир обещает быть не менее ярким, эмоциональным и полным неожиданностей.

Не пропустите уже завтра с 6:30 на 1+1 Україна—- специальный эфир Сніданку з 1+1 прямо из самого сердца Львова!

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