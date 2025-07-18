Восемь лет колонии: ведущую 'Вестей' в РФ приговорили к тюрьме за осуждение войны

За что хотят наказать ведущую в террористической России.

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Курбангалееву объявили в международный розыск / Коллаж Главред, фото Стархит, Pixabay

Кратко:

Что требует Россия от Чехии

Что хочет от журналистка государство-террорист

В террористической России суд приговорил 45-летнюю Фариду Курбангалееву к восьми годам колонии общего режима.

Как пишут российские пропагандисты, телеведущая "обвиняется в оправдании и пропаганде терроризма, а также в дискредитации российской армии".

видео дня

"Установлено, что Курбангалеева с соучастником в мае 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, разместила в сети Интернет на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма", —пишут в РФ, имея ввиду, что ведущая выступила против военного вторжения России в мирную Украину.

Ведущую объявили в международный розыск и внесли в список "террористов и экстремистов Росфинмониторинга". Сейчас журналистка находится за границей. В 2022-м она переехала в Чехию вместе с мужем и двумя дочерями.

Минувшей весной Генпрокуратура РФ потребовала от чешских властей выдать Фариду России, чтобы расправиться с ней. Однако суд Праги ответил отказом. "Экстрадиция в Россию в текущих условиях не может быть осуществлена. Мы не имеем механизмов контроля над дальнейшим судебным процессом", — говорилось в заявлении.

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