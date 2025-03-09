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Воссоединение: Максим Галкин показал редкое фото семьи в полном составе

Анна Подгорная
9 марта 2025, 12:50
184
В Сети бурно обсуждают, как сильно изменились Лиза и Гарри Галкины.
Максим Галкин, Алла Пугачева, Лиза Галкина, Гарри Галкин
Максим Галкин показал семью - как выглядят Алла Пугачева и дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Максим Галкин поделился редким фото жены и детей
  • Юморист поздравил женскую аудиторию с 8 марта

Шоумен и комик Максим Галкин сделал заявление от лица своего сына, 11-летнего Гарри Галкина, восьмого марта. Его артист опубликовал в своем блоге в Instagram.

Так Галкин-старший поделился с поклонниками семейным снимком: Алла Пугачева, сам Максим, их дети-двойняшки Лиза и Гарри и любимый черный песик. Фотография послужила открыткой к Международному женскому дню, которой Максим и Гарри поздравили "всех-всех девчонок", и пожелали им любить и быть любимыми.

видео дня

В комментариях поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям, а также отметили, как быстро выросли дети Пугачевой и Галкина. Лиза и Гарри постепенно входят в подростковый возраст и начинают стремительно меняться.

Максим Галкин, Алла Пугачева, Лиза Галкина, Гарри Галкин
Максим Галкин показал семью - как выглядят Алла Пугачева и дети / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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