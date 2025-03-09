Воссоединение: Максим Галкин показал редкое фото семьи в полном составе

В Сети бурно обсуждают, как сильно изменились Лиза и Гарри Галкины.

https://glavred.info/starnews/vossoedinenie-maksim-galkin-pokazal-redkoe-foto-semi-v-polnom-sostave-10645745.html Ссылка скопирована

Максим Галкин показал семью - как выглядят Алла Пугачева и дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Максим Галкин поделился редким фото жены и детей

Юморист поздравил женскую аудиторию с 8 марта

Шоумен и комик Максим Галкин сделал заявление от лица своего сына, 11-летнего Гарри Галкина, восьмого марта. Его артист опубликовал в своем блоге в Instagram.

Так Галкин-старший поделился с поклонниками семейным снимком: Алла Пугачева, сам Максим, их дети-двойняшки Лиза и Гарри и любимый черный песик. Фотография послужила открыткой к Международному женскому дню, которой Максим и Гарри поздравили "всех-всех девчонок", и пожелали им любить и быть любимыми.

видео дня

В комментариях поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям, а также отметили, как быстро выросли дети Пугачевой и Галкина. Лиза и Гарри постепенно входят в подростковый возраст и начинают стремительно меняться.

Максим Галкин показал семью - как выглядят Алла Пугачева и дети / instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред