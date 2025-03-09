Воссоединение: Максим Галкин показал редкое фото семьи в полном составе

Кратко:
- Максим Галкин поделился редким фото жены и детей
- Юморист поздравил женскую аудиторию с 8 марта
Шоумен и комик Максим Галкин сделал заявление от лица своего сына, 11-летнего Гарри Галкина, восьмого марта. Его артист опубликовал в своем блоге в Instagram.
Так Галкин-старший поделился с поклонниками семейным снимком: Алла Пугачева, сам Максим, их дети-двойняшки Лиза и Гарри и любимый черный песик. Фотография послужила открыткой к Международному женскому дню, которой Максим и Гарри поздравили "всех-всех девчонок", и пожелали им любить и быть любимыми.
В комментариях поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям, а также отметили, как быстро выросли дети Пугачевой и Галкина. Лиза и Гарри постепенно входят в подростковый возраст и начинают стремительно меняться.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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