Все видно: теща Бекхэма призналась, что увеличила его рекламное фото в белье

Красавчик Бэкхем теперь стал чуть более любимым зятем у своей тещи.

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Теща футболиста теперь любит его немножечко больше / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как выглядит Бэкхем в новой кампании

Что о нем думает его теща

Теща Дэвида Бекхэма, Джеки Адамс, познакомилась поближе с последней рекламой нижнего белья легенды футбола для популярного бренда.

Как пишет таблоид Page Six, Бекхэм рассказал во время первого мероприятия MIP London во вторник о "смущающем" моменте, когда Адамс сказала ему, что она и ее друзья "увеличивали" фотографии и говорили о том, что "можно увидеть все".

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Что касается дочери Адамса и жены Бекхэма, Виктории Бекхэм, то она тоже восхищалась фотографиями без рубашки.

"Мой босс ", — подписала 50-летняя бывшая участница Spice Girls, ставшая модельером, недавний пост в Instagram, на котором крупным планом изображена промежность Дэвида, прикрытая только черными боксерами.

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

Дэвид недавно рассказал, что он "тренировался" в течение 14 недель перед съемками и исключил "хорошую еду и вино" из своего рациона.

"Я повесил штаны на гвоздь, когда снимался в своей последней рекламе 10 лет назад, и никогда не думал, что сделаю это снова", — признался он. "Я сказал своей команде: "Я не вернусь в нижнем белье", но затем мы подписали контракт, и они сказали, что у них есть кампания нижнего белья, и в тот момент я находился под большим давлением, поэтому я согласился и тренировался для нее".

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

Теперь теща Бэкхема может поставить себе эту рекламу на повтор.

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

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Ранее Главред сообщал о том, что Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции. Бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Напомним, накануне жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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Кто такой Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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