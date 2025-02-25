Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Все видно: теща Бекхэма призналась, что увеличила его рекламное фото в белье

Алена Кюпели
25 февраля 2025, 21:37
40
Красавчик Бэкхем теперь стал чуть более любимым зятем у своей тещи.
Теща футболиста теперь любит его немножечко больше
Теща футболиста теперь любит его немножечко больше / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Как выглядит Бэкхем в новой кампании
  • Что о нем думает его теща

Теща Дэвида Бекхэма, Джеки Адамс, познакомилась поближе с последней рекламой нижнего белья легенды футбола для популярного бренда.

Как пишет таблоид Page Six, Бекхэм рассказал во время первого мероприятия MIP London во вторник о "смущающем" моменте, когда Адамс сказала ему, что она и ее друзья "увеличивали" фотографии и говорили о том, что "можно увидеть все".

видео дня

Что касается дочери Адамса и жены Бекхэма, Виктории Бекхэм, то она тоже восхищалась фотографиями без рубашки.

"Мой босс ", — подписала 50-летняя бывшая участница Spice Girls, ставшая модельером, недавний пост в Instagram, на котором крупным планом изображена промежность Дэвида, прикрытая только черными боксерами.

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости
Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

Дэвид недавно рассказал, что он "тренировался" в течение 14 недель перед съемками и исключил "хорошую еду и вино" из своего рациона.

"Я повесил штаны на гвоздь, когда снимался в своей последней рекламе 10 лет назад, и никогда не думал, что сделаю это снова", — признался он. "Я сказал своей команде: "Я не вернусь в нижнем белье", но затем мы подписали контракт, и они сказали, что у них есть кампания нижнего белья, и в тот момент я находился под большим давлением, поэтому я согласился и тренировался для нее".

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости
Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот
Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости
Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот
Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости
Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

Теперь теща Бэкхема может поставить себе эту рекламу на повтор.

Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости
Дэвид Бэкхем и доказательство его молодости / Фото скриншот

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал о том, что Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции. Бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Напомним, накануне жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дэвид Бекхэм новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

22:06Украина
Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - Свитан

Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - Свитан

21:19Мир
Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

20:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

Гороскоп на завтра 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

Гороскоп на завтра 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

Последние новости

22:33

Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу

22:30

"Споры случаются часто": Матвиенко призналась, как справляется с Мирзояном

22:20

Запестреет цветами: садоводы сказали, как заставить орхидею цвести пышно и долго

22:07

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

22:06

Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
21:49

"Показалось странным": куда пропал Константин Меладзе на самом деле

21:40

Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте

21:37

Все видно: теща Бекхэма призналась, что увеличила его рекламное фото в белье

21:19

Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - СвитанВидео

Реклама
21:00

Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни

20:58

Где лучше посадить картофель: секреты удачного выращивания

20:57

Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

20:51

Украина и США согласовали соглашение об ископаемых: СМИ раскрыли первые детали

20:49

Когда Украина сможет начать свою наступательную операцию?мнение

20:45

Бывший муж Алсу решил мстить: что придумал Абрамов

20:40

Редкий символ на дороге: о чем предупреждает дорожный знак с тремя авто

20:37

Секрету более тысячи лет: что означает слово "Bluetooth" и при чем там зуб

20:35

Ядерное оружие вместо вступления в НАТО: в США отреагировали на инициативу Украины

20:33

Год Оскару: жена Козловского показала самое первое фото певца с сыном

20:12

Ситуация на фронте может ухудшиться: Чмут назвал условие

Реклама
19:54

От 25 до 40 тысяч гривен: каким женщинам Украины выплатят "круглые" суммы

19:44

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии: Шмыгаль назвал точные суммы повышений

19:44

Были на море: муж Жанны Фриске рассказал, почему бросил ее умирать в одиночестве

19:31

Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

19:27

Легче, чем кажется: как отличить натуральную сметану от подделки за минуту

19:25

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:11

150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

19:10

Интересная новость из области "успехов" вражеского ВПКмнение

18:58

Бизнес 2025 - лучшие идеи для старта

18:51

В Украине приняли важное решение об отсрочках от мобилизации - что изменилось

18:48

Украина должна вернуть 3,5 млрд евро: в Словакии выдали циничное заявление

18:40

"Перемирие не будет долговременным": в ВР дали неутешительный прогнозВидео

18:34

Выше нормы температура и засуха: какой будет погода в Украине в марте 2025 года

18:18

"Ситуация может резко измениться": в DeepState назвали новую цель РФ на фронте

17:56

Копеечная намазка из двух ингредиентов: готовится за 5 минут

17:49

Трамп считает Путина другом и не любит Зеленского - экс-советник БайденаВидео

17:45

На военном заводе в Словакии взорвалось оружие, которое было предназначено для Украины

17:45

Путин не может игнорировать Трампа: Дуда сказал, имеет ли президент США план

17:24

Садоводы призвали развесить мыло возле кормушек для птиц: причина ошарашит

17:24

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Реклама
17:22

Тарас Тополя признался, готов ли он и группа Антитела вернуться на фронт

17:09

Когда сажать картофель в 2025 году: благоприятные даты для богатого урожая

16:58

Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

16:52

Порошенко лишают "схемы" обогащения на донатах украинцев для ВСУ, - эксперт

16:51

Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

16:39

ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

16:35

ВСУ не могут уничтожить заводы РФ по производству Шахедов: Буданов назвал 3 нюансаВидео

16:31

Украина готова: Подоляк сделал заявление об обмене пленными "всех на всех"

16:12

Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине: какая цена в магазинах

16:07

Будет цвести годами: садоводы сказали, как часто нужно поливать орхидею

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять