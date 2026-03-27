"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

Андрей Исаенко рассказал, как его "спасали" родственники из РФ.

Известный украинский актер Андрей Исаенко поделился информацией о родственниках, которые живут в России. Звезда фильма "Киборги" и сериала "Женский доктор" признался в интервью РБК-Украина, что его двоюродный брат воюет в российской армии.

По словам знаменитости, в стране-агрессоре проживает много его родственников, которые радикально настроены против Украины. Исаенко признался, что в начале полномасштабного вторжения его звали в РФ, в то время как его двоюродный брат отправился воевать в составе российской оккупационной армии.

"У меня бабушка из Сибири, и все ее родственники там остались. Они настроены радикально против Украины… Когда началась полномасштабная война, мне они ничего не писали, потому что я сразу послал. Они писали, чтобы мы приезжали к ним, и они нас спасут. У маминой сестры еще и сын воюет в армии России", — рассказал Андрей.

Актер подчеркнул, что сразу оборвал связи с родственниками в РФ и не жалеет о своем решении.

"Я спокойно вычеркнул людей из жизни, и все. До свидания. Это уже не родственники. Мне кажется, что вычеркнуть человека за его плохие поступки гораздо легче. Это как будто человек сам помогает вычеркнуть его из твоей жизни", — поделился Исаенко.

О персоне: Андрей Исаенко Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

