"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

Вы узнаете:
- Звезда фильма "Киборги" рассказал о кузене-оккупанте
- Есть ли связь между актером и родственниками-россиянами
Известный украинский актер Андрей Исаенко поделился информацией о родственниках, которые живут в России. Звезда фильма "Киборги" и сериала "Женский доктор" признался в интервью РБК-Украина, что его двоюродный брат воюет в российской армии.
По словам знаменитости, в стране-агрессоре проживает много его родственников, которые радикально настроены против Украины. Исаенко признался, что в начале полномасштабного вторжения его звали в РФ, в то время как его двоюродный брат отправился воевать в составе российской оккупационной армии.
"У меня бабушка из Сибири, и все ее родственники там остались. Они настроены радикально против Украины… Когда началась полномасштабная война, мне они ничего не писали, потому что я сразу послал. Они писали, чтобы мы приезжали к ним, и они нас спасут. У маминой сестры еще и сын воюет в армии России", — рассказал Андрей.
Актер подчеркнул, что сразу оборвал связи с родственниками в РФ и не жалеет о своем решении.
"Я спокойно вычеркнул людей из жизни, и все. До свидания. Это уже не родственники. Мне кажется, что вычеркнуть человека за его плохие поступки гораздо легче. Это как будто человек сам помогает вычеркнуть его из твоей жизни", — поделился Исаенко.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что на Харьковщине во время выполнения боевой задачи погиб известный украинский стендап-комик Артур Петров. Как сообщила жена погибшего, трагедия произошла 18 марта в районе Купянска-Узлового во время эвакуации раненых.
Также во время визита в Даллас и встречи с четой Буш Елена Зеленская продемонстрировала безупречное чувство стиля. Образ был построен на гармоничном сочетании глубокого коричневого и нежно-голубого оттенков, что добавило классическому выходу современной свежести.
Вас может заинтересовать:
- Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем
- Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторить
- Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут
О персоне: Андрей Исаенко
Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред