Выехала с мужем и показалась с животиком: известная актриса сообщила о пополнении

Мила Сивацкая ждет первенца.

Мила Сивацкая заявила о беременности

Известная актриса Мила Сивацкая сообщила поклонникам радостную новость — знаменитость ждет первенца. На странице в Instagram звезда выложила фотографии в новом положении.

Сивацкая опубликовала нежные снимки на природе в нескольких стильных образах. Актриса не стеснялась показывать животик, выбрав для фотосессии короткие топы и блузки. Пол ребенка звезда пока не раскрывает.

"Да начнется новая глава", — написала Мила.

Звездную коллегу хором поздравили и другие известные актрисы. В комментариях у Сивацкой отметились Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Наталка Денисенко, Екатерина Кузнецова и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Напомним, что Мила Сивацкая вместе с супругом Сергеем переехала в Испанию. Пара обосновалась в Барселоне. Звезда отметила, что выезд ее мужа за границу во время войны был легальным и официальным, так как у него изначально имелись для этого законные основания.

Ранее Главред сообщал, что Елена Мозговая поделилась редкими подробностями личной жизни, рассказав о своих отношениях с Дэвидом Аксельродом. Несмотря на то, что муж продюсерки сейчас защищает Украину в рядах Национальной гвардии, паре удается сохранять тепло и близость.

Также Виталий Козловский поделился подробностями своего видения свадьбы с Юлией Бакуменко. Вместо толпы коллег по шоу-бизнесу артист хочет видеть рядом только самых близких людей. Козловский раскрыл, что сейчас мешает ему устроить праздник.

Про персону: Мила Сивацкая Мила Сивацкая – украинская киноактриса и ведущая, сообщает Википедия. Известна по ролям в сериалах "Кружево судьбы", "Хороший парень", "Гранд", а также роли Василисы в фильме "Последний богатырь".

В 2022 году из-за критики российского военного вторжения в Украину Сивацкой на 50 лет запретили въезд на территорию РФ.

