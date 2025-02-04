"Я поздравила бы": подруга Никитюк прокомментировала слухи про ее беременность

Лера Товстолес ответила на волнующий поклонников Леси Никитюк вопрос.

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Беременность Леси Никитюк - Валерия Товстолес дала комментарий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/lera_fatforest

Вкратце:

Лесю Никитюк подозревают в беременности

Лера Товстолес, подруга ведущей, высказалась про эти слухи

Своей помолвкой и уходом с шоу "Хто зверху?", на котором она проработала 7 лет, Леся Никитюк спровоцировала слухи о своей беременности. Возможное появление у ведущей первенца уже неделю активно обсуждается в прессе и светских кругах.

И пока сама Леся Ивановна хранит на этот счет полнейшее молчание, ее близкая подруга, звезда Женского Квартала и ведущая Валерия Товстолес, прокомментировала слухи.

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В эфире М1 она призналась, что не слышала об этом от подруги ни слова. Из чего Товстолес сделала вывод: раз Никитюк молчит, значит говорить ей не о чем - правдивые слухи она комментирует достаточно быстро (как получилось с ее романом с Дмитрием Бабчуком).

"Это моя очень близкая подруга. Это же украинский шоу-бизнес – эти статьи появляются каждый год. Мне кажется, что это все фейк. Леся Никитюк дала какие-то объяснения? Я знаю Лесю, она если молчит, то просто не хочет реагировать на то, чего нет. Если бы было что сказать, то она бы сделала это. Хочу дождаться все же объяснений от Леси Никитюк. Если бы была правда, то я поздравила бы. Может быть, она специально хайпует", - считает Лера Товстолес.

Кто такая Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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