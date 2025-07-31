Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся: кто стал причиной

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Еще один звездный брак трещит по швам: певица Ольга Горбачева сообщила о расставании с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Решение об этом пара приняла еще 8 месяцев назад, три из них супруги не живут вместе.
О проблемах в отношениях с мужем Горбачева сообщила в интервью Славе Демину. Все начало рушиться еще три с половиной года назад, а сейчас пришло время принимать окончательное решение.
На развод официально Ольга и Юрий еще не подавали. Инициатором разрыва стала сама певица. При этом она отмечает - причина расставании не в неверности кого-то из супругов.
"Сейчас у нас процесс завершения отношений. Мы не на официальной стадии, но к ней близко. Мы последних восемь месяцев как завершили наши отношения. Это очень комплексный вопрос, он не связан с третьими лицами. Он связан с моими личными процессами. Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня прекрасный муж, но у меня не было больше ресурса на эти отношения. У нас три с половиной года такие испытания, что надо выбирать, куда ты хочешь направить этот ресурс. Мой муж масштабный, он в чем-то гениальный, но он требует очень много моего внимания. Когда-то для меня это было окей, но сейчас, когда я участвую в карьере обеих дочерей и когда я пришла к решению, что хочу строить карьеру в новой стране, я просто в какой-то период поняла, что от чего-то я должна отказаться. Это оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к таким выводам, что мы снова попробуем быть отдельно", - поделилась Ольга Горбачева.
Примечательно, что сам Никитин расставание с женой не комментирует. Более того: в конце июня он в своем блоге в Instagram опубликовал трогательный пост, посвященный годовщине их брака.
Юрий Никитин - личная жизнь
Музыкальный продюсер Юрий Никитин познакомился с Ольгой Горбачевой в 1998 году. В 2007 пара заключила брак, который просуществовал всего два года. Однако в 2011 году Никитин и Горбачева вновь сошлись, а в 2016 - поженились.
У пары двое общих детей - дочери Полина и Серафима.
Первой женой Юрия Никитина была украинская певица Ирина Билык. Пара познакомилась в 1990 году, и вместе выступала в группе Цей дощ надовго. Ирина и Юрий были вместе 8 лет.
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О персоне: Юрий Никитин
Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.
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