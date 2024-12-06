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Жена Влада Ямы сообщила о пополнении в семье

Алена Кюпели
6 декабря 2024, 20:46
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Лилиана Яма сообщила в своей социальной сети, что больше не в силах скрывать новости.
Влад Яма, Лилия Яма
Влад Яма, Лилия Яма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliya_yama/?hl=uk

Жена украинского известного хореографа Влада Ямы, который сбежал из Украины в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Лилиана Яма, поделилась неожиданной новостью о пополнении в их семье.

Так, на своей странице в Instagram, Яма показала фото, как держит на руках свою беленькую собачку породу Мальтипу - Ламбу. Жена танцора также сообщила, что на днях Ламба стала мамой щенков.

"Готовьте платочки. Мимимишность контента на максимум", - написала она.

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"Молчать я уже долго не могу. У нас пополнение. А пополнение у полноценного члена нашей семьи – Ламбы. Многодетная мама у меня на руках", - также написала она.

У Влада Ямы пополнение в семье
У Влада Ямы пополнение в семье / Фото Instagram/ liliya_yama
У Влада Ямы пополнение в семье
У Влада Ямы пополнение в семье / Фото Instagram/ liliya_yama

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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Кто такой Влад Яма?

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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