Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

Анна Подгорная
14 сентября 2025, 15:59
Дочери Элины Свитолиной Скай в октябре исполнится три года.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в октябре 2022 года впервые стала матерью. В ее союзе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом появилась дочь Скай.

Звездные родители скрывают личико малышки. Однако на недавних фото спортсменка все же показала, едва ли не впервые, как выглядит Скай.

Свитолина опубликовала в своем блоге два снимка с девочкой: на одном папа сидит с крошкой на руках у праздничного стола, на другом Скай мило дремала у мамы на плече.

Эти кадры были сделаны на праздничной для Элины неделе - 12-го сентября ей исполнился 31 год. В комментариях теннисистку поздравляют с Днем рождения.

Ранее Главред рассказывал, что бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж. Лариса Созаева повстречала нового возлюбленного при помощи популярного приложения для знакомств.

Также украинский певец Арсен Мирзоян раскрыл, за что его ругала легендарная Нина Матвиенко, мама его жены, певицы Тони Матвиенко. Порой в семье остро вставал вопрос быта.

О персоне: Элина Свитолина

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

