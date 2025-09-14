Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

Дочери Элины Свитолиной Скай в октябре исполнится три года.

Элина Свитолина дочь - как выглядит дочь Свитолиной Скай Монфис / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Через месяц дочери Свитолиной и Монфиса исполнится три года

Спортсменка впервые за это время показала, как выглядит лицо девочки

Украинская теннисистка Элина Свитолина в октябре 2022 года впервые стала матерью. В ее союзе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом появилась дочь Скай.

Звездные родители скрывают личико малышки. Однако на недавних фото спортсменка все же показала, едва ли не впервые, как выглядит Скай.

Свитолина опубликовала в своем блоге два снимка с девочкой: на одном папа сидит с крошкой на руках у праздничного стола, на другом Скай мило дремала у мамы на плече.

Эти кадры были сделаны на праздничной для Элины неделе - 12-го сентября ей исполнился 31 год. В комментариях теннисистку поздравляют с Днем рождения.

Элина Свитолина дочь - как выглядит дочь Свитолиной Скай Монфис / instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина дочь - как выглядит дочь Свитолиной Скай Монфис / instagram.com/elisvitolina

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

