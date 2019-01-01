Наоми Кэмпбелл выступила в необычно трогательном амплуа

Известная своей эпатажностью супермодель Наоми Кэмпбелл на этот раз примерила на себя трогательный образ. Она сфотографировалась с детьми Гане.

Снимки модель выложила у себя в Instagram. Подписчики от фото остались в большом восторге.

Гану Кэмпбелл посетила с первым в истории Vogue темнокожим редактором – Эдвардом Эннинфулом.

Ранее Кэмпбелл впервые показала, как выглядит без парика. Знаменитость лишилась волос из-за частых экспериментов и наращивания.

Также обнаженная Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальные формы: фото. Модель снялась для обложки глянца.