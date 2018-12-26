Неожиданно: Наоми Кэмпбелл впервые показала, как выглядит без парика

Наоми Кэмпбелл сняла на камеру парик / Reuters

Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл несколько лет подряд носит парики, но она не осмеливалась показать свою внешность без него.

"Черная пантера" лишилась волос из-за частых укладок, постоянного воздействия фенов, утюжков, и наращиваний. Сейчас Наоми отращивает свои волосы, и хочет вернуть былую шевелюру.

На своей странице в Instagram знаменитость показала свое фото: без парика, без фотошопа и без фильтров. Фанаты сначала не узнали всегда безупречную "пантеру", но заявили, что это смелый поступок, и без парика 48-летняя модель даже выглядит моложе.

Ранее обнаженная Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальные формы: фото.