"Очень постройнела!": Алла Пугачева покорила сеть нарядом на Новый год

Пугачева покорила поклонников праздничным нарядом / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева отметила Новый год в семейном кругу, и поделилась фото с празднования.

На своей странице в Instagram Примадонна показала снимок, на котором она запечатлена в окружении родственников. 69-летняя Пугачева для встречи Нового года выбрала блестящее мини-платье, черные колготы и обувь на невысоком каблуке.

"Самые "стойкие" досидели до утра. Семья Галкиных", - подписала фото артистка.

Фанаты отметили, что Примадонна выглядит моложе своих лет, и заметно постройнела.

"Алла такая красавица", "Годы над Вами не властны, здорово, что такой можно быть! Так держать!", "Платье отпад!", "Алла Борисовна очень постройнела!", - отреагировали фанаты.

Ранее Максим Галкин показал новогодний ролик с Пугачевой.