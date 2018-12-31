"Повод для радости": Галкин показал новогодний ролик с Пугачевой

Пугачева вернулась на сцену в честь Нового года / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин поздравил подписчиков своего блога с Новым 2019 годом и опубликовал фрагмент из одного из праздничных концертов, где он поет на одной сцене вместе со своей женой Аллой Пугачевой.

"Дорогие вы мои люди, человеки! Подходит к концу нами же и отмерянный, и придуманный срок - год. Так ведь это ж всего лишь повод для радости. Будем радоваться и надеяться. Спасибо году уходящему за то, что он принёс. Улыбайтесь грядущему и держите крепко за руки своих близких! С любовью, ваши Пугалкины", - пошутил артист в Instagram.

В ролике помолодевшая и постройневшая Примадонная исполняет праздничную песню, а Галкин стоит рядом с ней на сцене.

Предпраздничный образ Пугачевой очень понравился подписчикам, которые написали в ее адрес массу лестных комментариев.

"Пугачева - красотка", "Просто шикарны", "Вы просто замечательная пара", "Какие же вы клевые", "Блестящая пара. Великолепно смотритесь", - написали подписчики под постом Галкина.

Напомним, российские СМИ узнали, что гонорар российской певицы Аллы Пугачевой за выступление в новогоднюю ночь-2019 составляет 350 тыс. евро.