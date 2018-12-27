"Ух, ничесе!": Максим Галкин похвастался снимком с нового фотосета

Максим Галкин похвастался новым фото / instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал снимок, сделанный во время новой фотосессии.

Ведущий позировал вполоборота в кожаной куртке фотографу Владимиру Широкову и похвастался фотографией в Instagram.

По словам Галкина, на снимке фотограф запечатлел его внутреннее состояние на любой фотосессии.

"Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю…", — подписал снимок юморист.

Фото за четыре часа собрало более 80 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ух, ничесссеее!)))))", — написала arina_lazarevskaya. "Глаза замученно-перепуганные", — считает daryaunalova. "Я подумала, что это Андрей Губин (российский певец — Ред.)", — поделилась мнением zaurkakama.

Напомним, 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены российскую певицу Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.