"Ух, ничесе!": Максим Галкин похвастался снимком с нового фотосета

View this post on Instagram

Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю. @vshirokov - один из немногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяет провести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фотке Володя запечатлел моё внутреннее состояние на любой фотосессии ? Мастер @vshirokov, что сказать ??‍♂️