"Ух, ничесе!": Максим Галкин похвастался снимком с нового фотосета

Фото, опубликованное юмористом в соцсети, за четыре часа собрало свыше 80 тысяч лайков.
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал снимок, сделанный во время новой фотосессии.
Ведущий позировал вполоборота в кожаной куртке фотографу Владимиру Широкову и похвастался фотографией в Instagram.
По словам Галкина, на снимке фотограф запечатлел его внутреннее состояние на любой фотосессии.
"Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю…", — подписал снимок юморист.
Фото за четыре часа собрало более 80 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ух, ничесссеее!)))))", — написала arina_lazarevskaya. "Глаза замученно-перепуганные", — считает daryaunalova. "Я подумала, что это Андрей Губин (российский певец — Ред.)", — поделилась мнением zaurkakama.
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Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю. @vshirokov - один из немногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяет провести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фотке Володя запечатлел моё внутреннее состояние на любой фотосессии ? Мастер @vshirokov, что сказать ??♂️
Напомним, 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены российскую певицу Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.