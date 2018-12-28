Названа "стоимость" Пугачевой на новогоднюю ночь

Алла Пугачева / starhit.ru

Гонорар российской певицы Аллы Пугачевой за выступление в новогоднюю ночь-2019 составляет 350 тыс. евро (около 11 млн грн).

Об этом пишет Московский комсомолец.

Следом за Пугачевой в рейтинге самых дорогих российских артистов следует группа Ленинград - от $150 тыс. до 250 тыc. евро.

"Чуть дешевле" Филипп Киркоров - 100 тыс. евро, а Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и Би-2 обойдутся организаторам мероприятий от 50 до 70 тысяч евро.

В июле этого года журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных артистов 2018 года.

Первую строчку списка из 50 групп и исполнителей занял ирландский коллектив U2, с начала года заработавший $ 54,4 миллиона. При этом группа стала лидером подобного рейтинга в 2017 году.

На втором месте - американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс. Он заработал $ 52,2 миллиона. Замыкает тройку Metallica с доходом в $ 43,2 миллиона.