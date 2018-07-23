Billboard опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов

Журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных артистов 2018 года.

Первую строчку списка из 50 групп и исполнителей занял ирландский коллектив U2, с начала года заработавший $ 54,4 миллиона. При этом группа стала лидером подобного рейтинга в 2017 году.

На втором месте - американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс. Он заработал $ 52,2 миллиона. Замыкает тройку Metallica с доходом в $ 43,2 миллиона.

В рейтинг также вошли Бруно Марс, Леди Гага, Guns N' Roses, Роджер Уотерс, Coldplay, Red Hot Chili Peppers и Пол Маккартни.

В июне журнал Forbes публиковал список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

По данным Forbes, суммарный доход 30-летнего аргентинца за 2017 год составил $ 111 млн. Из них $ 84 млн он заработал в "Барселоне", остальное - благодаря рекламным контрактам.

В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду (сейчас играет за "Ювентус"), который за прошедший год заработал $ 108 млн. Тройку лидеров списка замкнул форвард французского "ПСЖ" бразилец Неймар, чей заработок составил $ 90 млн.