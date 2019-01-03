"По-домашнему без пафоса": Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год с друзьями

Пугачева проводит новогодние праздники с друзьями / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год. Вместе с супругом Максимом Галкиным они побывали в гостях у известного модельера Валентина Юдашкина и его супруги Марины. Компанию им составил и певец Александр Буйнов.

На своей странице в Instagram снимком в кругу друзей поделилась жена Юдашкина Марина. На фото Примадонна запечатлена в розовой кофте оверсайз без макияжа и с высоким хвостом.

"С Новым 2019 годом! Будьте счастливы!", - подписала фото жена Юдашкина.

Подписчики обратили внимание на изобилие еды и алкоголя на праздничном столе, и заметили, что знаменитости отмечают по-домашнему и без пафоса.

"Такие все домашние, милота", "Отлично, по-домашнему без пафоса", "О боже, вы пьете водку?!?! Нетнетнетнетнет... шутите? Омайгад", "Водка на столе", "Ах! Какие все красивые! Вас с Новым! Берегите друг друга!", - отреагировали фанаты.

Ранее Алла Пугачева покорила сеть нарядом на Новый год.