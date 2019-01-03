"Океан Эльзы" с оркестром: Святослав Вакарчук устроит благотворительный концерт

Вакарчук даст благотворительный концерт / KP.UA

21 января 2019 года в Национальной опере Украины по инициативе Святослава Вакарчука состоится благотворительный концерт группы "Океан Эльзы" в сопровождении Национального камерного ансамбля "Виртуозы Киева".

Средства, собранные с билетов на концерт, будут направлены на поддержку семей и детей погибших защитников Украины.

"Идея проведения такого концерта в Киеве, дома, родилась после нашего выступления с литовским оркестром Святого Кристофора в конце декабря 2018 года в Вильнюсе. Средства, собранные во время того выступления были переданы на помощь, в частности, в Луганский детский дом, который после начала войны был перемещен и расположен в помещениях Северодонецкого интерната", - рассказал лидер группы Святослав Вакарчук.

/ Пресс-служба

Вакарчук отметил, что концерт 21 января в Киеве в Национальной опере Украины также будет благотворительным, и все собранные с билетов средства будут переданы семьям, детям погибших защитников Украины.

"Это именно те, кто нуждаются в нашей и моральной и материальной поддержке. Я считаю, что очень важно забыть хоть на миг о наших будничных, иногда надуманных, проблемах, про предвыборную лихорадку и остальных вещах, которые отвлекают внимание от действительно важного. Искренне надеюсь, что этот концерт, это доброе дело объединят нас всех", - отметил артист.

Формат "Океан Эльзы с оркестром" – это всегда особое настроение и тонкая эмоция, когда самые известные хиты группы ("Друг", "Така, як ти" до "Обійми" и "Небо над Дніпром") звучат в сопровождении изящного струнного звука. А в этот раз специальная визуальная история придаст необыкновенное очарование событию. В Киев из Вильнюса пригласили известного литовского художника-осветителя Арвидаса Буинаускаса, который разработал специальное световое шоу для выступления ОЭ с оркестром.

Ранее Святослав Вакарчук прокомментировал объединение с Зеленским.