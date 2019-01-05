"Коррекция заметна сразу": пластический хирург оценил изменения во внешности Светланы Лободы

Светлана Лобода обращалась к специалистам ради изменений во внешности, считает хирург / https://www.instagram.com/vladislav_grigoryants/

Украинская певица Светлана Лобода несомненно обращалась к специалистам, чтобы подкорректировать свой внешний вид.

Об этом на своей странице в Instagram в рубрике "Звездная пластика" заявил российский пластический хирург Владислав Григорянц. Эксперт считает, что певица делала коррекцию губ и скул филлерами (инъекционные наполнители, которые используются для коррекции возрастных изменений или для исправления эстетических дефектов).

"Ну, что, сегодня в #звезднаяпластика обсудим вне сомнения яркую девушку - Светлану Лободу. Коррекция губ и скул филлерами заметна сразу, а вот наличие ринопластики - под вопросом.Нос звезды изначально был удлиненной формы, с горбинкой, тонкими крыльями и заостренным кончиком. И вот что интересно: форма носа частично поменялась, а именно - спинка стала уже, прямее, но полностью горбинка не ушла", - считает эксперт.

По словам хирурга, Лобода могла сделать ринопластику, сохранив горбинку.

"Возможно целью было слегка откорректировать нос, не убрав его изюминку (все те, кто любят свои горбинки - обратите внимание, что при ринопластике удалять их не обязательно!). Нос сохранил индивидуальность, но стал определенно изящнее. Ваша версия - была ринопластика или нет?", - поинтересовался хирург.

Подписчики хирурга разделились на два лагеря: одни считают, что никаких операций и вмешательств артистка не делает, а просто редактирует свои фото. Другие же согласились со специалистом.

"Она говорила в передаче, что рино она не делала так как очень боиться, а по носу у нее был удар, а горбинку, я думаю, скрывают макияжем", "Сто процентов ринопластика была", "Справа все фото с проф. обработкой. Вероятно, это не пластика а качественный фотошоп + работа визажистов (контуринг косметикой умелыми руками нынче творит чудеса)", "Возможно нос был подправлен филлером просто", " по-моему, она ничего особо не делала. Просто эти фото примерно с 10-летним разрывом. Если сравнить меня сейчас и 10 лет назад, то щечки миленькие тоже пропали и лицо довольно сильно изменилось. Цвет волос тоже довольно сильно меняет лицо. А глаза такими впалыми кажутся из-за очень темных теней. Мне все-таки кажется, что над ее лицом работал не хирург, а возраст, косметолог и стилист", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода показала совместное фото с Тиллем Линдеманном.