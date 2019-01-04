"Ого, ну дождались!": Светлана Лобода показала совместное фото с Тиллем Линдеманном

4 января 2019, 11:18

Певица показала снимок с больничной палаты.

Лобода
Лобода впервые показала совместное фото с Линдеманном / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода поделилась фото с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном

На своей странице в Instagram Лобода показала снимок с Линдеманном из больничной палаты. Тилль одет в белый халат, шапочку, и прикрыл лицо повязкой. Под фото артистка поздравила его с днем рождения.

"С Днем рождения, мой лучший доктор в мире", - написала артистка.

Поклонники предположили, что фото было сделано, когда артистка попала в больницу из-за проблем с почками, и ей провели экстренную операцию – тогда Линдеманн приехал забрать ее из госпиталя.

"Это Тилль!", "Ого, ну дождались!", "У дочери получается имя отчество Тильда Тиллевна Линдеманн", "Но брови Духаста стопудово", "Фото раннее, старое, из больницы", "Доктор Тилль!", - отреагировали поклонники.

Лобода, Линдеманн
Лобода показала фото с Линдеманном / https://www.instagram.com/lobodaofficial/?utm_source=ig_embed

Напомним, в мае 2018-го певица во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является Тилль Линдеманн.

Ранее Светлана Лобода показала фото с 7-летней дочкой.

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Светлана Лобода Тилль Линдеманн
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