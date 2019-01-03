"Маленькая копия мамы": Светлана Лобода показала фото с 7-летней дочкой

Лобода заворожила сеть фото с дочкой / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, встретила Новый год в теплых краях со своей 7-летней дочерью Евангелиной.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото, на котором она позирует на пляже с дочерью. Певица запечатлена без макияжа, прикрыв часть лица волосами, а Ева в бандане, черной майке и серых шортах приобняла маму.

Подписчики отметили, что Ева с каждым годом становится все больше и больше похожа на маму.

"Очень похожи!", "Какой Ева красивой становится", "Мама и доча красотки-подружки", "Маленькая копия мамы", - писали юзеры.

Отметим, что Лобода - мама двоих детей: 7-летней Евы, которую родила от хореографа Андрея Царя, и маленькой девочки Тильды - певица 24 мая стала мамой во второй раз.

Ранее Светлана Лобода восхитила завораживающим новогодним фото.