"Очень эффектно!": Ирина Шейк поразила фанатов сменой имиджа

Ирина Шейк остригла свои длинные волосы / https://www.instagram.com/irinashayk/

Известная супермодель Ирина Шейк поразила фанатов новым имиджем. На красной дорожке церемонии награждения кинопремии "Золотой глобус" знаменитость появилась с радикальной стрижкой – она предстала с боб-каре.

Стилисты выпрямили модели волосы, и уложили на косой пробор. На самом мероприятии Шейк появилась с мужем актером Брэдли Купером, хвастаясь не только новой стрижкой, но и сексуальным образом от Versace.

Фанаты отметили, что Ирине все к лицу, и расхвалили ее за новый образ.

"Вау, какая Ира. Стрижка супер", "Новая стрижка тебе очень идет", "Вы будете всегда шикарная, хоть какая прическа", "Очень эффектно!", "Ирина, просто отпад! Образ потрясает!", - писали юзеры.

Ранее Ирина Шейк восхитила Сеть фото в нижнем белье.