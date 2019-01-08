Певица Адель внезапно уходит со сцены и закрывает бизнес

Певица Адель в 30 лет покидает сцену / Reuters

Известная британская певица Адель, обладательница пяти премий Грэмми и статуэтки Оскар, заявила о своем решении уйти со сцены, закрыть музыкальный бизнес и заняться воспитанием сына.

Как сообщает издание The Sun, Адель сообщила, что больше не дает живые концерты и закрывает всю налоговую отчетность по концертам.

Отмечается, что на уход певица намекнула поклонникам еще летом минувшего года, когда заявила, что поклонники больше никогда не увидят ее на гастролях, потому что она хочет посвятить время своему 6-летнему сыну Анджело.

"Я беру перерыв и просто собираюсь некоторое время быть мамой. Я этого с нетерпением жду. Возможно, я больше никогда не увижу вас на своих концертах, кто знает, но этот момент я буду помнить всю жизнь", - заявила Адель.

В конце того же месяца стало известно о записи ее нового альбома и у поклонников появилась надежда на продолжение ее концертного тура, однако все произошло наоборот. Адель таки покидает сцену и заявляет, что навсегда.

Как известно, в свои 30 лет в 2018 году Адель была названа самой высокооплачиваемой певицей Британии.

Как ранее сообщалось, певице Адель врачи категорически запретили петь.