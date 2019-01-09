Свадьба может не состояться: отношения Леси Никитюк и ее жениха дали трещину

Помолвка Леси Никитюк на грани срыва / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая оголилась для мужского эротического глянца, может расторгнуть помолвку.

О том, что свадьба ведущей и ее возлюбленного может не состояться, сообщил инсайдер изданию Clutch.ua.

Как известно, Никитюк обручена с таинственным возлюбленным, которого ее фанаты знают, как "соседа". Мужчина занимается дорожным бизнесом.

"Мы познакомились, когда я закрывала свою дверь, а он открывал свою. И произошел контакт. Я говорю ему: "Ты вор или сосед?". Просто я два года жила там, а мы никогда не пересекались", - рассказала ведущая в интервью в программе "Слава+".

Вскоре после непродолжительных отношений, избранник Никитюк сделал ей предложение, она ответила согласием, и демонстрировала кольцо в Instagram.

Помолвка Никитюк под угрозой / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Однако, по словам инсайдера, отношения пары под угрозой - Никитюк боится, что семейная жизнь лишит ее карьеры. Мол, сейчас у звезды появилось большое количество предложений по работе, а доход вырос в несколько раз, а это мешает ей строить полноценные отношения с любимым и уделять ему достаточно времени.

Ранее Леся Никитюк предстала в интригующей позе на диване.