Марго Робби воплотит в фильме образ куклы Барби: сравним параметры блондинок

Марго Робби воплотит в фильме образ куклы Барби / http://www.spletnik.ru

Австралийская актриса Марго Робби утверждена на роль в художественном фильме о кукле Барби.

Создавать полнометражную киноленту будет киностудия Warner Bros. в сотрудничестве с компанией-производителем игрушки Mattel, передает издание Variety.

Проект киноленты существует с 2014 года, на роль Барби ранее приглашали актрису Эми Шумер, но из-за плотного рабочего графика она отказалась.

Затем воплотить в фильме игрушку-любимицу миллионов девочек по всему миру предложили Робби и она ответила согласием. Кроме того, актриса стала еще и сопродюсером кинокартины.

Создатели отмечают, что Марго идеально подходит на роль куклы Барби, ведь даже параметры ее фигуры очень близки со знаменитой игрушкой.

Обьемы куклы Барби – грудь-талия-бедра - 91-49-83, у Марго — 92-60-90.

Вес: Барби — 50 кг, Марго — 54 кг.

Рост: Барби — 173 см, Марго — 168 см.

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