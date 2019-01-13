"Жмут независимых": российский рэпер пожаловался на беспредел от российских чиновников

Исполнитель утверждает, что легко заниматься творчеством в России лишь тем, кто лоялен к действиям власти.
Известный российский рэпер Децл обвинил чиновник РФ в ущемлении прав тех творческих личностей, которые создают альтернативный продукт.
В интервью изданию Собеседник он констатировал, что власть намеренно ущемляет права артистов, которые отказывают воспевать действия Кремля и Госдумы.
По словам рэпера, ущемлять неугодных в российском шоу-бизнесе начали уже давно, задолго до того, как это стало достоянием прессы. Среди опальных музыкантов он назвал Гречку, Монеточку, Фейса, Lizerа и некоторых других.
"Концерты отменяются у всех, кроме тех, кто работает с лояльными, готовыми идти на диалог с властью лейблами. Жмут независимых. Весь вопрос в деньгах: чиновникам перекрывают кислород на западе, они, в свою очередь, любыми способами отжимают остатки денег у населения, а независимые музыканты им неудобны: они, как птицы-говоруны, "умны и сообразительны", и их, а не депутатов, слушает молодое поколение", - сказал Децл.
Музыкант подчеркнул, что в Госдуме принят закон, который регулирует деятельность независимых артистов. Отныне в России, по его словам, в выигрыше будут только большие продакшены.
"Крупным лейблам будет легче отмывать грязный кэш заказчиков", - убежден артист.
Рэпер пожаловался, что нелояльным к власти музыкантам в России невозможно попасть "в ящик", поскольку телеканалы продвигают лишь тех, кому симпатизируют чиновники.
Как ранее сообщалось, в РФ начали ущемлять права рэперов, чтобы пропагандисты смогли добиться благосклонности молодежи, полагает экс-вице-премьер страны.