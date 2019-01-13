"Жмут независимых": российский рэпер пожаловался на беспредел от российских чиновников

13 января 2019, 18:41

Исполнитель утверждает, что легко заниматься творчеством в России лишь тем, кто лоялен к действиям власти.

Децл
Децл заявил об ущемлении в России прав музыкантов / Фото: Вконтакте/Децл aka Le Truk

Известный российский рэпер Децл обвинил чиновник РФ в ущемлении прав тех творческих личностей, которые создают альтернативный продукт.

В интервью изданию Собеседник он констатировал, что власть намеренно ущемляет права артистов, которые отказывают воспевать действия Кремля и Госдумы.

По словам рэпера, ущемлять неугодных в российском шоу-бизнесе начали уже давно, задолго до того, как это стало достоянием прессы. Среди опальных музыкантов он назвал Гречку, Монеточку, Фейса, Lizerа и некоторых других.

"Концерты отменяются у всех, кроме тех, кто работает с лояльными, готовыми идти на диалог с властью лейблами. Жмут независимых. Весь вопрос в деньгах: чиновникам перекрывают кислород на западе, они, в свою очередь, любыми способами отжимают остатки денег у населения, а независимые музыканты им неудобны: они, как птицы-говоруны, "умны и сообразительны", и их, а не депутатов, слушает молодое поколение", - сказал Децл.

Музыкант подчеркнул, что в Госдуме принят закон, который регулирует деятельность независимых артистов. Отныне в России, по его словам, в выигрыше будут только большие продакшены.

"Крупным лейблам будет легче отмывать грязный кэш заказчиков", - убежден артист.

Рэпер пожаловался, что нелояльным к власти музыкантам в России невозможно попасть "в ящик", поскольку телеканалы продвигают лишь тех, кому симпатизируют чиновники.

Как ранее сообщалось, в РФ начали ущемлять права рэперов, чтобы пропагандисты смогли добиться благосклонности молодежи, полагает экс-вице-премьер страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия чиновники рэпер Децл ущемляют
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:36
Митрополит Макарий отказался от предложения стать почетным гражданином Львова из-за Филарета
19:07
Польша намерена построить остров в Калининградском заливе: в России паникуют
18:41
"Жмут независимых": российский рэпер пожаловался на беспредел от российских чиновников
18:24
Асфальт в лужи: в Киеве коммунальщики озадачили странным ремонтом дорог Видео
17:55
Еще в одной общине Украины из церкви выгнали "московских попов" Фото Видео
17:24
В Минобороны назвали число военных, погибших за год от подрыва мин на Донбассе Видео
16:57
В Украине обвинили РФ: усиливает позиции в Крыму для контроля Приазовья Видео
16:42
"Садисты" и "сволочи": в Донецкой области устроили жестокие собачьи бои Видео
16:13
Скандал на Волыни: из храма выгнали священников УПЦ МП Фото Видео
15:52
Лобода закатила скандал в российскому аэропорту: опубликовано видео Видео
15:41
В полиции назвали причину мощного пожара на химзаводе на Прикарпатье Фото Видео
15:34
Киевлян предупредили о нашествии мышей и крыс
15:06
Увеличилось число жертв мощного взрыва в центре Парижа Фото Видео
15:03
В РФ взбесились из-за планов Украины купить турецкие беспилотники
14:22
Порошенко предложил РПЦ "померяться" томосами Видео
14:15
В Беларуси захотели избавиться от росТВ
13:57
Звездный разрыв: названа дата расставания Пугачевой с Галкиным
13:25
Метели и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине Видео
13:20
Порошенко отвез томос в Винницу и напомнил украинцам о "ярме московской империи"
12:57
Twitter отличился скандальным решением по Крыму Видео
12:44
Порошенко заявил о невозможности остановить Украину
12:31
Украина готова поставлять воду в Крым – Тука Видео
12:13
Пьяный житель Чугуева выбросил 5-летнего сына из окна 4-го этажа
11:58
Канонизация Бандеры: у Варфоломея высказались о радикальных предложениях ПЦУ Видео
11:36
Справил нужду: криворожанин получил два года тюрьмы за надругательство над флагом
11:26
В жутком ДТП погиб известный украинский спортсмен: в полиции рассказали детали Фото Видео
11:10
Как война и холодильник похоронят следующую власть мнение
10:58
"Совсем кукуха уехала": Черный Ленин насмешил новым спичем с критикой главарей "ДНР" Видео
10:27
Мощные магнитные бури в январе: эксперт рассказал, как защититься Видео
10:23
Под Черниговом перевернулся автобус Киев - Москва Видео
09:43
Порошенко "завалил" украинские города рекламой томоса
09:20
Как варить глинтвейн: оптимальные рецепты глинтвейна
08:59
Як привітати зі Старим Новим роком 2019 та Василем: яскраві листівки та добрі віншування Фото
08:34
Трамп скрыл подробности своих разговоров с Путиным
08:23
Почему правительству Гройсмана пора на выход мнение
08:12
"Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый год Видео
07:57
Немецким компаниям разослали письма с угрозами из-за Северного потока-2 - Bild
07:41
День Василя 2019: дотепні й прикольні вітання зі святом на словах та в картинках Фото
07:32
Порошенко пообещал Константинополю храм с могилой основателя Москвы - СМИ
07:14
Поздравления со Старым Новым годом 2019 на словах и в анимированных открытках Фото
06:58
Пять причин сказать Порошенко и Ко "нет" мнение
06:32
Обогнать конкурентов: астролог рассказал, кого в январе ждет неожиданный успех Видео
06:01
Самые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого Видео
05:45
Щедрий вечір 2019 – свято Маланки та Василя: як привітати українською та російською мовами Фото Видео
05:27
Политолог назвал главную особенность Зеленского как кандидата в президенты
04:51
Как приготовить кутью на Щедрый вечер: названы отборные рецепты кутьи Видео
04:01
Засветила трусы: Ким Кардашьян примерила дерзкое мини-платье
03:10
Газпром не пойдет на переговоры с Украиной до выборов - эксперт
02:03
Полковник ВСУ задал "сердитым" Турчинову и Полтораку вопрос по Крыму
01:15
Надежда Мейхер завела сеть глубоким декольте и пикантной татуировкой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять