"Жмут независимых": российский рэпер пожаловался на беспредел от российских чиновников

Децл заявил об ущемлении в России прав музыкантов / Фото: Вконтакте/Децл aka Le Truk

Известный российский рэпер Децл обвинил чиновник РФ в ущемлении прав тех творческих личностей, которые создают альтернативный продукт.

В интервью изданию Собеседник он констатировал, что власть намеренно ущемляет права артистов, которые отказывают воспевать действия Кремля и Госдумы.

По словам рэпера, ущемлять неугодных в российском шоу-бизнесе начали уже давно, задолго до того, как это стало достоянием прессы. Среди опальных музыкантов он назвал Гречку, Монеточку, Фейса, Lizerа и некоторых других.

"Концерты отменяются у всех, кроме тех, кто работает с лояльными, готовыми идти на диалог с властью лейблами. Жмут независимых. Весь вопрос в деньгах: чиновникам перекрывают кислород на западе, они, в свою очередь, любыми способами отжимают остатки денег у населения, а независимые музыканты им неудобны: они, как птицы-говоруны, "умны и сообразительны", и их, а не депутатов, слушает молодое поколение", - сказал Децл.

Музыкант подчеркнул, что в Госдуме принят закон, который регулирует деятельность независимых артистов. Отныне в России, по его словам, в выигрыше будут только большие продакшены.

"Крупным лейблам будет легче отмывать грязный кэш заказчиков", - убежден артист.

Рэпер пожаловался, что нелояльным к власти музыкантам в России невозможно попасть "в ящик", поскольку телеканалы продвигают лишь тех, кому симпатизируют чиновники.

Как ранее сообщалось, в РФ начали ущемлять права рэперов, чтобы пропагандисты смогли добиться благосклонности молодежи, полагает экс-вице-премьер страны.