"Никогда не прощу": мать Питта решительно настроена против Джоли

Мать Питта встала на сторону оскорбленного сына / Фото: Juan Medina / Reuters

Джейн Этта Хиллхаус, мать известного голливудского актера Брэда Питта крайне негативно высказалась в адрес экс-супруги своего сына Анджелина Джоли.

"Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва", - цитирует разгневанную свекровь издание Radar Online.

По словам матери Питта, Джоли намеренно распространяла негативные слухи о ее сыне, желая испортить ему карьеру и восстановить собственную репутацию.

Хиллхаус утверждает, Джоли не дает Питту видеться с его детьми. Разъяренная мать заявила, что с трудом сдерживает себя, чтобы публично не высказать бывшей невестке все, что о ней думает.

Как сообщалось, актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли спустя два года бракоразводного процесса смогли договориться об условиях опеки над шестью детьми.

Ранее Брэд Питт пообещал больше никогда не жениться.