"Все-таки они вместе": Потап и Каменских "засветились" на совместном фото

Потап и Каменских "засветились" вместе на фото / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских показала фото с Потапом, сделанное в Лос-Анджелесе.

31-летняя знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она, Потап, участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и его жена Анна Андрийчук-Завгородняя позируют вместе за столом.

"Это было самое вкусное утро в Санта-Монике", - подписала фото артистка.

Поклонники считают, что этим фото пара подтвердила свои отношения, и нет смысла им скрывать свои чувства.

"А чего им шифроваться - они поженились давно. Даже венчались", "Семейное фото", "Все-таки они вместе. Зачем надо было скрывать? Я не понимаю. Поклонники за них порадуются", "А тут все ясно, Настя действительно живет с Потапом. Не скрыть вам этого", "Шифровщики хр*новы. Даже тупой догадаться сможет", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских разозлила сеть фото оголенных ягодиц.