"Икона красоты": Вера Брежнева поделилась черно-белым портретом

Вера Брежнева похвасталась своим черно-белым портретом / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева показала свою черно-белую фотографию, на которой запечатлена с собранными волосами.

Артистка поделилась портретом на своей странице в Instagram, его сделал фотограф Айван Бидеак.

На фото исполнительница запечатлена в наряде с обнаженными плечами, на ней минимум украшений — сережка в левом ухе и тоненькая цепочка на шее.

"Красота в глазах смотрящего…", — подписала снимок Брежнева.

Фото за 22 часа собрало более 140 тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Икона красоты", — считает semionfurman. "Такая естественная, на сегодняшний день — это так удивительно", — написала za_7777. "Восхитительная красотка!" — поделилась мнением larisa_lora555.

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Позже певица и ее муж — композитор, продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером".