"Икона красоты": Вера Брежнева поделилась черно-белым портретом

18 января 2019, 16:33

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, менее чем за сутки собрал свыше 140 тысяч лайков.

Вера Брежнева показала свой черно-белый портрет
Вера Брежнева похвасталась своим черно-белым портретом / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева показала свою черно-белую фотографию, на которой запечатлена с собранными волосами.

Артистка поделилась портретом на своей странице в Instagram, его сделал фотограф Айван Бидеак.

На фото исполнительница запечатлена в наряде с обнаженными плечами, на ней минимум украшений — сережка в левом ухе и тоненькая цепочка на шее.

"Красота в глазах смотрящего…", — подписала снимок Брежнева.

Фото за 22 часа собрало более 140 тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Икона красоты", — считает semionfurman. "Такая естественная, на сегодняшний день — это так удивительно", — написала za_7777. "Восхитительная красотка!" — поделилась мнением larisa_lora555.

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Позже певица и ее муж — композитор, продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Вера Брежнева портрет
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:45
Холода затянутся: синоптик рассказал, когда в январе ждать потепления
17:15
Лавров похвастался приглашением российских наблюдателей на выборы в Украине Видео
16:58
Столкновение Су-34 в России: в Минобороны уточнили информацию о пилотах
16:49
"Мы воюем или РФ?": Лукашенко ответил на обвинения о том, что Беларусь заправляет украинские танки Видео
16:33
"Икона красоты": Вера Брежнева поделилась черно-белым портретом Видео
16:28
Центризбирком зарегистрировал еще двоих кандидатов в президенты Видео
16:04
Диетолог раскрыла важный факт о сахаре Видео
15:57
Глава МИД Германии заявил, что проход через Керченский пролив уже открыт Видео
15:53
В Украине предложили разрешить двойное гражданство всем, кроме россиян
15:33
Под Покровском в жилом доме после попойки нашли тела двух военных
15:22
Глава ПЦУ заявил о неподчинении Константинополю
15:08
Группа "Скрябин" представила неизданный трек с голосом Кузьмы Видео
15:03
"Уроды малолетние": в Сети возмутились из-за видео с подростками, сбросившими котенка с 9 этажа Видео
14:59
Лукашенко назвал белорусов "русскими со знаком качества"
14:49
"Они забыли постареть?": актеры студии "Квартал 95" показали, как изменились за 10 лет
14:30
"Я тебе руку отрежу": в Киеве отец школьника жестоко избил учителя Видео
14:26
Лидер сборной Украины близок к переходу в "Зенит"
14:24
"Москальський провокатор!" Порошенко в "томос-туре" пришел в ярость из-за вопроса о коррупции Видео
14:21
"И вам 39 лет?": Маша Ефросинина произвела фурор в сети фото в купальнике
14:02
Кризис в Керченском проливе: Путин принял решение по допуску иностранных специалистов Видео
13:42
Чат с российским политологом Дмитрием Орешкиным
13:38
По Украине прогуляется холодный атмосферный фронт — синоптик Видео
13:37
Климкин назвал число разорванных с Россией договоров
13:17
"Неожиданно": Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад
12:55
Крушение истребителей в России: стала известна важная новая деталь
12:32
С Мальдив – голой попой в снег: Анастасия Волочкова разделась на морозе
12:25
"Пионы "расцветут" при необходимости": на Донбассе прошли учения артиллеристов, опубликовано видео Видео
12:24
В 2018 году украинские антикоррупционеры пополнили бюджет страны аж на $5 тысяч
11:59
"Сможет не каждый": Ирина Билык похвасталась супругами с разрывом в 10 лет
11:47
"Голый мужчина и бананы": в Киеве в супермаркете произошло ЧП, опубликовано фото
11:46
"Мы не работаем в России": Зеленский прокомментировал расследование "Схем"
11:42
Транзит могут отключить в 2020-м: в Нафтогазе рассказали о неистовом давлении РФ на Украину
11:28
"Когда признаются, что вместе?": Каменских в дерзком мини позировала в обнимку с Потапом
11:11
Столкновение истребителей в России: раскрыты новые подробности и возможная причина Видео
11:05
В Украине объяснили, почему пустили Собчак в Киев
10:57
Девушка дня Instagram: зеленоглазая красотка Мередит Микельсон Фото
10:49
"Привет тебе": избитый и раненый в Харькове офицер полиции раскрыл подробности нападения Фото Видео
10:19
Томосомания окончательно добьёт Порошенко мнение
10:14
"Христос хрещається": найкрасивіші та найдотепніші привітання з Йорданом 2019 Фото
10:12
"Не остановят даже санкции США": в Германии заявили о необратимости Северного потока-2
10:04
"На всю страну хозяйство показывает!": сын Дмитрия Нагиева пристыдил отца за фото в трусах
09:57
Социолог спрогнозировал развенчание культа личности Путина в России Видео
09:32
"Столкновение в воздухе": в России пропали с радаров два истребителя
09:12
В Укргидрометцентре предупредили о серьезном морозе в Киеве Видео
09:06
"Раздевайся, будешь богатырей обслуживать": в ВСУ разразился секс-скандал Видео
08:47
Массовый баттхёрт: как команда Трампа сама перечеркивает доверие к Америке мнение
08:37
"Раздали друзьям Путина": Нафтогаз отреагировал на снятие ареста с акций Газпрома в Швейцарии
08:22
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске Фото Видео
08:05
Поздравления с Крещенским сочельником 2019 на словах и в анимированных картинках
07:54
"Не для Росгвардии": Собчак выложила новое видео из Киева
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять