"Голоса нет": Вера Брежнева с мужем выступила на российском канале, опубликовано видео

4 ноября 2018, 16:25

Брежнева на росТВ исполнила песню "Оттепель".

Вера Брежнева и Константин Меладзе выступили на российском канале
Вера Брежнева и Константин Меладзе выступили на росТВ / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева и ее муж — композитор и продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером".

Артистка спела песню "Оттепель", а супруг аккомпанировал на рояле, свидетельствует видео, опубликованное на ее странице в Instagram.

"Если б ты мог понять, что в душе моей....". Вчера (в субботу, 3 ноября, — Ред.) получился очень душевный вечер…", — подписала ролик исполнительница.

Видео за пять часов собрало более 70 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Голоса нет", — поделилась мнением krisrina_liiike. "Волшебно!", — написала gal4onok9. "Платье бесподобное, фигуру подчеркивает", — считает tatyanaoni. 

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.  

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Россия Вера Брежнева Константин Меладзе
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