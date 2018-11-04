"Голоса нет": Вера Брежнева с мужем выступила на российском канале, опубликовано видео

Брежнева на росТВ исполнила песню "Оттепель".
Украинская певица Вера Брежнева и ее муж — композитор и продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером".
Артистка спела песню "Оттепель", а супруг аккомпанировал на рояле, свидетельствует видео, опубликованное на ее странице в Instagram.
"Если б ты мог понять, что в душе моей....". Вчера (в субботу, 3 ноября, — Ред.) получился очень душевный вечер…", — подписала ролик исполнительница.
Видео за пять часов собрало более 70 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Голоса нет", — поделилась мнением krisrina_liiike. "Волшебно!", — написала gal4onok9. "Платье бесподобное, фигуру подчеркивает", — считает tatyanaoni.
"Если б ты мог понять, что в душе моей...." Вчера получился очень душевный вечер. Спасибо, что провели его с нами.❤ А это небольшой отрывочек.. Наверное очень символично, что платье на мне - от талантливого @davidkomalondon , который тоже родом из Грузии) #оттепель #константинмеладзе #верабрежнева #сегоднявечером
Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.