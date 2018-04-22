Вера Брежнева похвасталась снимками для российского глянца в ярком прозрачном наряде

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографии, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых она позирует в ярком прозрачном наряде.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали много лайков.

На одном из фото артистка запечатлена в купальнике, юбке, а также дождевике. Снимок певицы украсил обложку майского выпуска издания.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянца Hello "без поясов, часов и обуви". Исполнительница фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".

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