Вера Брежнева похвасталась снимками для российского глянца в ярком прозрачном наряде

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Вера Брежнева позировала для российского глянца в ярком прозрачном наряде instagram.com/ververa
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Вера Брежнева позировала для российского глянца в ярком прозрачном наряде instagram.com/ververa
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Вера Брежнева позировала для российского глянца в ярком прозрачном наряде instagram.com/ververa
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Вера Брежнева позировала для российского глянца в ярком прозрачном наряде Скриншот с instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографии, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых она позирует в ярком прозрачном наряде.
Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали много лайков.
На одном из фото артистка запечатлена в купальнике, юбке, а также дождевике. Снимок певицы украсил обложку майского выпуска издания.
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянца Hello "без поясов, часов и обуви". Исполнительница фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".
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