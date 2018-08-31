"Я знаю пароль, я вижу ориентир": Вера Брежнева озвучила российский навигатор

Вера Брежнева озвучила "Яндекс Навигатор" / instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс Навигатор".

Радостной новостью певица поделилась на своей странице в Instagram. Брежнева отметила, что теперь она и ее фанаты смогут больше времени проводить вместе. К слову, строки из ее песни "Я знаю пароль, я вижу ориентир" звучат крайне удачно.

"Привет, мои родные люди! Теперь мы сможем больше времени проводить вместе, все потому что по вашим многочисленным просьбам моим голосом заговорил #ЯндексНавигатор. Я знаю пароль и вижу ориентир! Поехали вместе", - написала Брежнева.

Подписчики знаменитости порадовались такой новости, и отметили, что будут рады услышать голос любимой певицы. Однако нашлись и те, кто посчитал, что может увеличиться число аварий – все потому, что водители могут заслушаться голосом певицы.

"Да ладно! Вот это круто!", "Офигеть. Это будет круто! Спасибо!", "Супер, теперь магнитолу вообще выключу", "Как бы не увеличилось число аварий. Водитель может замечтаться в пути и потерять бдительность", - писали юзеры.

Ранее Вера Брежнева сделала селфи с Джастином Бибером и его невестой.