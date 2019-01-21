"Портрет Дориана Грея - все моложе и моложе": Галкин восхитил фанатов фото с Пугачевой

21 января 2019, 10:33

Юморист и певица продолжает транслировать публике моменты своей семейной жизни.

Пугачева Галкин
Пугачева и Галкин с детьми / Instagram

Известный российский юморист шоумен Максим Галкин опубликовал в Сети новое семейное фото, на котором он позирует с супругой − легендарной певицей Аллой Пугачевой, и детьми − сыном Гарри и дочерью Лизой.

Снимок он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. "У папы с мамой вечерний выход", − подписал фото Галкин.

Поклонники быстро соорудили гору восхищенных комментариев. "Это напомнило мне "Портрет Дориана Грея". Какой портрет Аллы Борисовны стареет, что она все моложе и моложе выглядит?", "Максим, возле Вас Алла Борисовна лишь только молодеет, красотка. Вы хорошая пара", "Огромного Вам счастья. Мама просто милашка", "Молодец обожаю! Красивая семья. Дай бог вам всем долгих лет", "Алла Борисовна все молодеет и молодеет. АБ прям шикардос", − написала она.

По всей видимости, снимок был сделан перед выходом из дома звездной супружеской пары на московский концерт скандально известной украинской поп-певицы Светланы Лободы. 

Напомним, ранее Галкин показал новогодний ролик с Пугачевой, а также показал ее грациозный и соблазнительный танец.

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