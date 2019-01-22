В Сети опубликовали список номинантов на премию "Оскар-2019"

Статуэтки премии "Оскар" / Reuters

Во вторник, 22 января, в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) представители Американской киноакадемии озвучили шорт-лист номинантов на легендарную премию "Оскар" нынешнего года.

В категории "Лучший фильм" номинированы: 1) "Зеленая книга"; 2) "Рома"; 3) "Звезда родилась"; 4) "Фаворитка"; 5) "Черный клановец"; 6) "Богемская рапсодия"; 7) "Черная Пантера"; 8)"Власть".

В категории "Лучший режиссер" номинированы: 1) Альфонсо Куарон – "Рома"; 2) Адам МакКей – "Власть"; 3) Спайк Ли – "Черный клановец"; 4) Павел Павликовский – "Холодная война"; 5) Йоргос Лантимос – "Фаворитка".

В категории "Лучший актер" номинированы:

1) Рами Малек — "Богемская рапсодия"; 2) Кристиан Бэйл — "Власть"; 3) Вигго Мортенсен — "Зеленая книга"; 4) Брэдли Купер — "Звезда родилась"; 5) Итан Хоук — "Дневник пастыря"; 6) Уиллем Дефо — "На пороге вечности".

В категории "Лучшая актриса" номинированы: 1) Гленн Клоуз – "Жена"; 2) Леди Гага – "Звезда родилась"; 3) Оливия Колман – "Фаворитка"; 4) Мелисса МакКарти – "Сможете ли вы меня простить?"; 5) Ялица Апарисио – "Рома".

Напомним, ранее сообщалось о том, что церемония вручения "Оскара"-2019 пройдет без ведущего впервые за три десятка лет.