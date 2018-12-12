"Оскар 2019": церемония впервые за 30 лет может пройти без ведущего

Премия "Оскар" может быть проведена без ведущего / Reuters

Церемония вручения кинопремии "Оскар 2019" может пройти совсем без ведущего.

Американский комик Кевин Харт отказался вести церемонию из-за скандала и своих негативных высказываний в адрес ЛГБТ, а у руководства Американской киноакадемии и телекомпании ABC не было запасного плана на случай отказа, сообщает издание Variety.

Поэтому сейчас, по словам источников издания, руководство академии рассматривает все возможные варианты, в том числе церемонию без единого ведущего.

Кевин Харт отказался вести "Оскар 2019" / https://www.instagram.com/kevinhart4real/?hl=uk

Вместо этого зрители могут увидеть нечто вроде шоу "Субботний вечер в прямом эфире" (Saturday Night Live), в котором приглашенные звезды по очереди разыгрывают сценки.

Если в Академии не найдут подходящую кандидатуру, это будет первый раз за последние 30 лет, когда "Оскар" останется без ведущего. Перед этим подобная ситуация была в 1988 году, а до этого в 1968, 1969 и 1970 годах.

Ранее стало известно, что украинский фильм о войне на Донбассе поборется за Оскар.