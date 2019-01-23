Танец в мини-шортах: в Сети появилось видео с Ани Лорак в летнем наряде

В Сеть выложили видео с Ани Лорак, танцующей в летнем наряде / instagram.com/anilorak

В Сети опубликовали видеоролик, на котором украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) запечатлена танцующей в летнем наряде.

Ролик появился в Instagram Stories исполнительницы и за несколько часов собрал сотни просмотров.

На видео артистка запечатлена танцующей в туфлях на высоком каблуке, в мини-шортах и в рубашке, завязанной узлом, из-за чего живот певицы оказался оголенным.

"Интересно, что это будет…", — говорится в подписи под роликом.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров столицы мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра.

Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что певица разводится с супругом.