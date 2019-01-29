Анджелина Джоли возвращается в кино / Reuters

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли вновь возвращается в кино. После обьявлении о разводе с Брэдом Питтом знаменитость не снялась ни в одном фильме, который вышел бы на большие экраны.

Джоли дала согласие сняться в новой киноленте режиссера драм "Ветреная река" и "Любой ценой" Тайлора Шеридана под названием "Те, кто желает мне смерти", передает Deadline.

Фильм основан на одноименной книге писателя Майкла Кориты. Старт сьемок запланирован на май 2019 года, даты премьеры у киноленты пока нет.

Ранее Брэд Питт и Джоли договорились об условиях опеки над детьми.