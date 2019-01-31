"Мечта любого мужчины": Вера Брежнева в бикини похвасталась стройной фигурой

Брежнева похвасталась фигурой на отдыхе / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева отправилась отдыхать на Мальдивы в компании своей подруги модели Елены Перминовой.

36-летняя певица на своей странице в Instagram опубликовала снимки, которые восхитили фанатов Брежневой.

На одних фото она позировала с Перминовой в слитном черном купальнике демонстрируя всю красоту своих ног.

На других снимках Брежнева запечатлена в подобном купальнике с множеством аксессуаров сидя в позе лотоса на лежаке в тени.

Поклонники похвалили фигуру Брежневой за естественность и натуральность, и назвали "мечтой любого мужчины".

"Какие красивые фото! И Вы такая счастливая", "Экзотика, а вы изюминка!", "Красиво, естественно, эстетично, без пошлости", "Молодец, фигура натуральная. Без силикона", "Мечта любого мужчины", - отреагировали фанаты.

Ранее Вера Брежнева покрасовалась оголенная в ванной.