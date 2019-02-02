Четыре года без Кузьмы Скрябина: хиты певца, которые стоит помнить

Кузьма погиб в ДТП 2 февраля 2015 года / Facebook.com

2 февраля, исполнилось четыре года со дня гибели украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы "Скрябина").

Утром 2 февраля 2015 года Кузьма на автомобиле в Днепропетровской области врезался в молоковоз, от полученных травм музыкант погиб на месте происшествия.

В годовщину памяти о Кузьме "Главред" собрал бессмертные хиты артиста, которые он написал для группы "Скрябин".

1. "Спи собі сама" (2003)

Песня вошла в альбом "Натура", фанаты считали, что эту композицию он посвятил своей жене Светлане, но сам Кузьма считал, что трек каждый воспринимает по-разному.

"Смысл песни можно расценивать так, что дядя просто ушел от своей женщины на рыбу, или там пить пиво, вот и "спи собі сама, коли біля тебе мене нема". А можно вспомнить фильм "Приведение", где была ситуация намного серьезнее, когда мужчина погиб, но остался возле своей жены в образе духа, и получалось то же", - говорил артист.

2. Скрябин и Ирина Билык – "Мовчати" (2001)

Песню "Мовчати" Кузьма записал совместно с Ириной Билык. Кузьма признавался, что фраза "Давай виключим світло і будем мовчати" ему приснилась.

3. "Руїна" (2013)

После трагической гибели певца в результате столкновения с молоковозом, этот клип стали называть пророческим - в нем навстречу Кузьме движется молоковоз на мосту через Днестр у Нижнева, анологичный тому, от столкновения с которым погиб певец. Далее он проезжает здание ритуальных услуг.

4. "Старі фотографії" (2005)

Эта песня стала настоящим хитом, и принесла колоссальный успех артистам. Трек и до сих пор остается самым узнаваемым из творчества Кузьмы.

5. "Мам" (2012)

По словам Кузьмы, была придумана во время того как он попал в густой туман, и в свои 43 года захотел к маме. Впервые была представлена в передаче "Берегись автомобиля". После выхода стала одной из самых популярных песен группы, исполнялась практически на каждом концерте.

6. "Люди, як кораблі" (2005)

Это вторая композиция с альбома "Танго" (2005 год) группы Скрябин.

7. "Дельфіни" (2015)

Клип на эту песню вышел 1 февраля 2015 года – за день до гибели артиста. Это последний клип, в котором снялся Скрябин.

8. "Говорили і курили" (2011)

Песня из альбома "Радіо Любов" вышла в 2011 году, клип на нее был создан в 2012.

9. "Місця щасливих людей" (2011)

Клип на песню снимался под Николаевом, на Днепровском лимане.

10. "Сонце замість шапки" (2019)

Спустя 4 года после смерти артиста группа "Скрябин" выпустила новую песню с голосом Кузьмы. У участников коллектива сохранились неизданные тексты и аудио Кузьмы, рабочие наброски, из которых участники коллектива смогли собрать в полноценную песню "Сонце замість шапки".

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