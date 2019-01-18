Группа "Скрябин" представила неизданный трек с голосом Кузьмы

Группа "Скрябин" выпустила трек с голосом Кузьмы / Facebook.com

Группа "Скрябин" выпустила новую песню с голосом вокалиста группы Кузьмы Скрябина, погибшего в ДТП.

Трек под названием "Сонце замість шапки" презентовали на радио Люкс ФМ.

По словам участников, у них сохранились неизданные тексты и аудио Кузьмы, рабочие наброски, из которых участники коллектива смогли собрать в полноценную песню.

Еще один куплет напела бэк-вокалистка группы Ольга Лизгунова.

Напомним, утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко на автомобиле Toyota Sequoia в Днепропетровскойобласти на закруглении дороги врезался в молоковоз, от полученных травм музыкант погиб на месте происшествия.

Ранее сеть поразил клип Могилевской про Кузьму.